Büfeden çuvalla hırsızlık kamerada
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Büfeden çuvalla hırsızlık kamerada

05.01.2021 17:34 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:38
Büfeden çuvalla hırsızlık kamerada

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir büfeden içki ve sigara hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir büfeden içki ve sigara hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. İçki ve sigaraları çuvallara koyup kaçan yaşı 18'den küçük 2 şüpheli polis tarafından yakalandıktan sonra, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çorlu'nun Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki bir büfenin kapısını levye ile kırıp içeriye giren 2 kişi, 183 farklı markalarda sigara, 9 şişe içki ile kasada bulunan bir miktar parayı alıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, iş yerine gelen 2 kişi zorladıkları kapıyı açamayınca levye ile kapının camını kırıp içeriye giriyor. Raflardaki içki ve sigaralara yanlarında getirdikleri çuvallara koyan şüpheliler daha sonra kaçıyor.Hırsızlığı gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, sırtlarında çuvalla yürüyen iki şüpheliyi görünce, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan iki kişinin taşıdığı çuvallarda yapılan aramada büfeden çalınan içki ve sigaralar bulunup, iş yeri sahibine teslim edildi.

Emniyete götürülen ve yaşları 18'den küçük olan S.E.'nin 25 ayrı suç kaydı, F.A.'nın ise 8 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkardıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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