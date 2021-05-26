Büfeden çaldığı sigara ve paralar ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büfeden çaldığı sigara ve paralar ile yakalandı

Büfeden çaldığı sigara ve paralar ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir büfeden çok sayıda sigara ve bozuk para çalan şahıs, kısa sürede yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir büfeden çok sayıda sigara ve bozuk para çalan şahıs, kısa sürede yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir büfeye gece saatlerinde çatı kısmından hırsız girdi. İşletmeye giren hırsız içeride bulunan 160 paket sigara paketi ve kasada bulunan bir miktar bozuk parayı çaldı. Hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, hırsızlık şüphelisini tespit etti. 32 yaşındaki İ.Ö. başarılı operasyonla kısa sürede yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada büfeden çalınan sigara paketleri ve bozuk paralar da ele geçirildi. Birçok suç kaydı olduğu tespit edilen İ.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali Soydemir/ İHA)

Büfeden çaldığı sigara ve paralar ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkolü fazla kaçıran adam, 9. kattan düşerek can verdi
Alkolü fazla kaçıran adam, 9. kattan düşerek can verdi
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Eşinin sosyal medyadan yazdıkları okuyanları hüzünlendirdi
Feci kazada hayatını kaybetmişti! Eşinin sosyal medyadan yazdıkları okuyanları hüzünlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büfeden çaldığı sigara ve paralar ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 20:38:44. #1.14#

title