Büfeden alkol ve sigara çalan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da bir büfeden alkol ve sigara çaldığı iddia edilen şahıs, gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kastamonu'da bir büfeden alkol ve sigara çaldığı iddia edilen şahıs, gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan tekel büfesinin camını kırarak alkol ve sigara çalındı. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, büfenin camı kırarak 20 alkol şişesi ile 40 paket sigara çalınan olayla ilgili olarak bir şüpheli şahsa ulaştı. Şahsın kimliğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda şüpheli S.K. ile büfeden çalınan alkol ve sigara paketlerine ulaştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı