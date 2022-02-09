Büfeden 120 bin liralık ürün çalan şahıslar yakalandı - Haberler
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Büfeden 120 bin liralık ürün çalan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büfeden 120 bin liralık ürün çalan şahıslar yakalandı

Eskişehir'de bir büfeden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de bir büfeden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 şahıstan 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden birinin adliyeye götürülürken yüzünü maskeyle kapatmaya çalışması dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Vişnelik Mahallesi'ndeki bir büfeden 120 bin TL değerindeki hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. İş yerinden çok miktarda alkol ve sigara çaldıkları iddia edilen Y.K, H.K, M.Ö, Y.K. ile U.Y. polis ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarından Y.K, M.Ö, U.Y. ile Y.K. tutuklanırken, H.K ise serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin adliyeye götürülürken maske yardımıyla yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Büfeden 120 bin liralık ürün çalan şahıslar yakalandı

Büfeden 120 bin liralık ürün çalan şahıslar yakalandı

Büfeden 120 bin liralık ürün çalan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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