Büfede silahla vuruldu - Haberler
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Büfede silahla vuruldu

Büfede silahla vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de bir büfede çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü, bir kişi yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de bir büfede çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü, bir kişi yaralandı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe sahibi lavaboya gittiği sırada dükkana bir şüpheli, sonrasında ise S.M.T. isimli şahıs girdi. İkilinin tartışması sonrası şüphelinin silahla ateş etmesi neticesinde S.M.T. yaralandı. Sesleri duyan büfe sahibi, dükkana geldiğinde S.M.T.'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. S.M.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Büfede silahla vuruldu

Büfede silahla vuruldu

Büfede silahla vuruldu

Büfede silahla vuruldu

Büfede silahla vuruldu

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