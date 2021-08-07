Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı
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Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı

Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da büfe işleten R.Ö. (65) ile oğulları R.Ö. (37) ve H.Ö., tartıştıkları karşı büfenin çalışanları tarafından sopa ve sandalyelerle darbedildi.

DİYARBAKIR'da büfe işleten R.Ö. (65) ile oğulları R.Ö. (37) ve H.Ö., tartıştıkları karşı büfenin çalışanları tarafından sopa ve sandalyelerle darbedildi. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Büfe işleten R.Ö. ve oğulları H.Ö., ile R.Ö.'ye, yakındaki büfenin çalışanları 'Müşteri çaldığı' iddiasıyla küfredince tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı büfenin çalışanları R.Ö.'nün iş yerine girdi. Grup, R.Ö.'ye yumruk atınca kavga çıktı. Grup, R.Ö. ve oğullarına sopa ve sandalyelerle saldırdı. Çevredekiler içeri girip tarafları ayırdı.İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavga sonrası yaralanan R.Ö. ve oğulları polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

FOTOGRAFLI


Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı
Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı
Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı
Büfede baba ile oğullarına sopalı ve sandalyeli saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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