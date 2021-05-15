Büfeci esnafı ile zabıta arasındaki çay satışı gerginliğini polis sona erdirdi
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Büfeci esnafı ile zabıta arasındaki çay satışı gerginliğini polis sona erdirdi

Büfeci esnafı ile zabıta arasındaki çay satışı gerginliğini polis sona erdirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan sebze ve meyve pazarında büfeci esnafı ile zabıta ekipleri arasında yaşanan çay satışı gerginliği polisin araya girmesi ile sona erdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan sebze ve meyve pazarında büfeci esnafı ile zabıta ekipleri arasında yaşanan çay satışı gerginliği polisin araya girmesi ile sona erdi.

Şuhut İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara uymayan büfe esnafı ile polis ve zabıta ekipleri arasında çay servisi yapmama konusunda gerginlik yaşandı. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen kurallara uymayan büfeci esnafı H.K., diğer paket servis yapan esnaflarında çay servisi yaptığını iddia ederek, çay satışına devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri polisten yardım istedi. Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri H.K.'ya çat satışı yapamayacağını yapması halinde tutanak tutulup, ceza yazılacağını ifade ederek satışa son vermesini istedi. H.K., ardından yapılan uyarıyı dikkate alarak çay servisini sona erdirdi. - AFYONKARAHİSAR

Büfeci esnafı ile zabıta arasındaki çay satışı gerginliğini polis sona erdirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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