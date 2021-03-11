Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi
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Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi

11.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:44
Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürekli aynı büfeye girerek hırsızlık yapan 2 kişi, polisin takibi sonucu ayak izlerinden tespit edilerek yakalandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürekli aynı büfeye girerek hırsızlık yapan 2 kişi, polisin takibi sonucu ayak izlerinden tespit edilerek yakalandı.

Ereğli ilçede katlı otopark içindeki büfeye dadanan hırsızlık şüphelileri V.K. (17) ile Suriye uyruklu Z.S.K. (18) en son büfeden sigara ve 700 lira para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri, ayak izlerinden yola çıkarak şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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