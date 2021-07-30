BUFAD'tan Rektörümüze Ziyaret

Bulancak Farkındalık Platformu (BUFAD) 30 Temmuz Cuma günü Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Bulancak Farkındalık Platformu (BUFAD) 30 Temmuz Cuma günü Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

BUFAD Gönüllü Başkanı Gökhan Özcan ve Gençlik ve Engellilerden Sorumlu Gönüllü Başkan Yardımcısı Emre Can Kızıltaş tarafından gerçekleştirilen ziyarette iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre