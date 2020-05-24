Buenos Aires'te karantina 7 Haziran'a uzatıldı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te korona virüs salgını nedeni ile uygulanan karantina tedbirleri 7 Haziran'a uzatıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te korona virüs salgını nedeni ile uygulanan karantina tedbirleri 7 Haziran'a uzatıldı.

Korona virüs salgının yeni merkez üssü olan Güney Amerika'da salgın etkisini arttırmaya devam ediyor. Güney Amerika ülkelerinden Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 7 Haziran'a kadar uzatıldı. Arjantin Başbakanı Alberto Fernandez, yaptığı açıklamada başkent Buenos Aires ile diğer bölgeler arasındaki trafik kontrollerinin sıkılaştırılacağını dile getirdi. Başbakan, başkentin kalabalık mahallelerinde ise toplu taşımanın askıya alınacağını ifade ederken, "Herkese kurallara uyduğu için teşekkür ediyorum, salgına karşı iyi işler yapıyoruz fakat daha yapılması gereken çok şey var" dedi.

Öte yandan Arjantin'de 20 Mart'tan bu yana ülke genelinde salgın nedeni ile karantina uygulanırken, birçok bölgede karantina bugün sona erdi. Ülkede salgına karşı sert tedbirler alınırken, ticari uçuşlar dahil tüm uçuşlar 1 Eylül'e kadar askıya alındı.

Arjantin'de toplam korona virüs vaka sayısı 11 bin 353'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 445'e yükseldi. Ülkede dün 704 vaka ile rekor artış yaşandı. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA