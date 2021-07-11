BUENOS AIRES - Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor
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BUENOS AIRES - Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Spor

Taraftarların kutlamaları Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyorArjantin'in Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya'yı yenerek kupayı kazanmasının ardından başkent Buenos Aires'te binlerce Arjantinli kutlama yapmak için şehir merkezine akın etti.

Taraftarların kutlamaları Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor

Arjantin'in Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya'yı yenerek kupayı kazanmasının ardından başkent Buenos Aires'te binlerce Arjantinli kutlama yapmak için şehir merkezine akın etti.

BUENOS AIRES - Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor
BUENOS AIRES - Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor
BUENOS AIRES - Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor
BUENOS AIRES - Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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