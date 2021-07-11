BUENOS AIRES - Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor
Taraftarların kutlamaları Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyorArjantin'in Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya'yı yenerek kupayı kazanmasının ardından başkent Buenos Aires'te binlerce Arjantinli kutlama yapmak için şehir merkezine akın etti.
Taraftarların kutlamaları Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor
Arjantin'in Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya'yı yenerek kupayı kazanmasının ardından başkent Buenos Aires'te binlerce Arjantinli kutlama yapmak için şehir merkezine akın etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik