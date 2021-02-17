BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitim başladı
17.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:07
Okula girmek için kuyrukta bekleyen öğrenciler Öğrencilerin sırayla okula alınması BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ilköğretim seviyesindeki öğrenciler, koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitime başladı.
Okula girmek için kuyrukta bekleyen öğrenciler
Öğrencilerin sırayla okula alınması BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ilköğretim seviyesindeki öğrenciler, koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitime başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik