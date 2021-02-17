BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitim başladı
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BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitim başladı

17.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:07

Okula girmek için kuyrukta bekleyen öğrenciler Öğrencilerin sırayla okula alınması BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ilköğretim seviyesindeki öğrenciler, koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitime başladı.

Okula girmek için kuyrukta bekleyen öğrenciler

Öğrencilerin sırayla okula alınması BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ilköğretim seviyesindeki öğrenciler, koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitime başladı.

BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitim başladı
BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitim başladı
BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitim başladı
BUENOS AIRES - Arjantin'de yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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