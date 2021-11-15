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BUENOS AIRES - Arjantin'de parlamento seçimleri

AA / Daiana Bersi - Haberler | Güncel

Stadyumda toplanan seçmenler Seçmenlerin coşkusu La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin sahnede dans etmesi, kalabalığı coşturması La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin zafer konuşması Arjantin'deki parlamento seçimlerinde oyların %17,04'ünü alan ve Buenos...

Stadyumda toplanan seçmenler

Seçmenlerin coşkusu

La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin sahnede dans etmesi, kalabalığı coşturması

La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin zafer konuşması Arjantin'deki parlamento seçimlerinde oyların %17,04'ünü alan ve Buenos Aires'ten milletvekili seçilen La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei, seçim sonuçlarının ardından başkent Buenos Aires'te düzenlenen mitingle destekçileriyle buluştu.

BUENOS AIRES - Arjantin'de parlamento seçimleri

BUENOS AIRES - Arjantin'de parlamento seçimleri

BUENOS AIRES - Arjantin'de parlamento seçimleri

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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AA / Daiana Bersi - Son Dakika Haberleri

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