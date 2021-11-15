BUENOS AIRES - Arjantin'de parlamento seçimleri
AA / Daiana Bersi - Haberler | Güncel
Stadyumda toplanan seçmenler Seçmenlerin coşkusu La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin sahnede dans etmesi, kalabalığı coşturması La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin zafer konuşması Arjantin'deki parlamento seçimlerinde oyların %17,04'ünü alan ve Buenos...
Stadyumda toplanan seçmenler
Seçmenlerin coşkusu
La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin sahnede dans etmesi, kalabalığı coşturması
La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin zafer konuşması Arjantin'deki parlamento seçimlerinde oyların %17,04'ünü alan ve Buenos Aires'ten milletvekili seçilen La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei, seçim sonuçlarının ardından başkent Buenos Aires'te düzenlenen mitingle destekçileriyle buluştu.