BUENOS AIRES - Arjantin'de hükümete destek gösterisi

Arjantin'de Alberto Fernandez hükümeti taraftarı binlerce kişi, hükümet kanadının hazırladığı ve temsilciler meclisinde tartışılan servet vergisi yasa tasarısını desteklemek için gösteri düzenliyor.

Arjantin'de Alberto Fernandez hükümeti taraftarı binlerce kişi, hükümet kanadının hazırladığı ve temsilciler meclisinde tartışılan servet vergisi yasa tasarısını desteklemek için gösteri düzenliyor.

Tasarı, ülkede serveti yaklaşık 2,5 milyon dolardan fazla olan kişilerden bir kerelik özel bir vergi alınmasını öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik