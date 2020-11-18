BUENOS AIRES - Arjantin'de hükümete destek gösterisi
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BUENOS AIRES - Arjantin'de hükümete destek gösterisi

18.11.2020 05:35 | Son Güncelleme: 18.11.2020 05:39

Arjantin'de Alberto Fernandez hükümeti taraftarı binlerce kişi, hükümet kanadının hazırladığı ve temsilciler meclisinde tartışılan servet vergisi yasa tasarısını desteklemek için gösteri düzenliyor.

Arjantin'de Alberto Fernandez hükümeti taraftarı binlerce kişi, hükümet kanadının hazırladığı ve temsilciler meclisinde tartışılan servet vergisi yasa tasarısını desteklemek için gösteri düzenliyor.

Tasarı, ülkede serveti yaklaşık 2,5 milyon dolardan fazla olan kişilerden bir kerelik özel bir vergi alınmasını öngörüyor.

BUENOS AIRES - Arjantin'de hükümete destek gösterisi
BUENOS AIRES - Arjantin'de hükümete destek gösterisi
BUENOS AIRES - Arjantin'de hükümete destek gösterisi
BUENOS AIRES - Arjantin'de hükümete destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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