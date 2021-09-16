BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi istihdam ve sosyal yardım talebiyle yürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi istihdam ve sosyal yardım talebiyle yürüdü

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

Arjantin'de binlerce kişi devletin işsizler için istihdam oluşturması ve sosyal yardımları artırması talebiyle gösteri düzenledi.

Arjantin'de binlerce kişi devletin işsizler için istihdam oluşturması ve sosyal yardımları artırması talebiyle gösteri düzenledi.

Sol görüşlü grupların çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezindeki 9 de Julio caddesinde toplanan kalabalık sosyal kalkınma bakanlığına kadar yürüdü.

Ellerinde Uluslararası Para Fonu (IMF) karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in genel seçimlerden önce verdiği sözlere sadık olmadığını ve aşevlerine yeterli yardım yapılmadığını savundu.

"Şiddet olaylarına yol açacak şartlar mevcut"

Protestoyu düzenleyen örgütlerden Polo Obrero'nun yöneticisi Eduardo Belliboni, AA muhabirine yaptığı açıklamada protestonun asıl amacının gerçek iş talebiyle yapıldığını, Arjantinli birçok gencin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında okulu bırakmak zorunda kaldığını aktaran ve uzaktan eğitim için gerekli ekipmanlarının olmadığını belirtti.

Belliboni, ülkede 11 milyondan fazla kişinin yemek yediği aşevlerine acil ihtiyacın olduğuna dikkati çekerek, hükümetin bu alana yönelmediğini 2 aydan fazladır hiç yiyeceğin gönderilmediği aşevlerinin olduğunu söyledi.

Halkın rahatsızlığının Şili ve Kolombiya'dakine benzer şiddet olaylarına sebep olmasına ilişkin soruya Belliboni, "Yüzde 50 fakirlik oranı ve 4 milyon yardıma muhtaç insanla bunun olmaması gariptir. Çünkü bir halk isyanının çıkması için bütün sosyal ve ekonomik şartlar mevcut." ifadelerini kullandı.

"Bu kapitalist sistem işe yaramıyor"

Gösteriye katılan diğer bir grup "MST Teresa vive" yöneticilerinden Nahuel Orellana da, Fernandez hükümetinin seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığını belirterek aşevlerine acil gıda yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Orellana, hükümetin gerekli ekonomik önlemleri almadığı takdirde, halkın Şili ve Kolombiya'daki gibi sosyal krize yol açacak bir sürece gideceğini belirtti.

Kovid-19 salgınının halkın çektiği sıkıntıları gözler önüne serdiğine dikkati çeken Orellana, "Bu kapitalist sistem işe yaramıyor, sadece daha fazla işsizlik ve açlığa neden oluyor." dedi.

Arjantin'de doksanlı yılların ortasında ortaya çıkan ve sık sık gösteri düzenledikleri için Türkçe karşılığı "yol kesen" anlamına gelen "piquetero" isimli gruplar, ülkede sık sık gösteriler düzenliyor.

Çoğunluğu sol görüşlü olan bu gruplar, yaptıkları protestolarla devletten iş istihdamı, sosyal yardım ve aşevlerinin gıda ihtiyacı gibi yardımlar talep ediyor.

BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi istihdam ve sosyal yardım talebiyle yürüdü

BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi istihdam ve sosyal yardım talebiyle yürüdü

BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi istihdam ve sosyal yardım talebiyle yürüdü

BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi istihdam ve sosyal yardım talebiyle yürüdü
AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum İbrahim Altay Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Cansu Dere Yıldız Tilbe Eser Yenenler
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BUENOS AIRES - Arjantin'de binlerce kişi istihdam ve sosyal yardım talebiyle yürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 21:35:23. #1.17#