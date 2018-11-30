Budo ve İdo Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO seferleri iptal edildiMarmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.

Budo ve İdo Seferleri İptal Edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları BUDO ve İDO seferlerinin iptaline neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, BUDO'da iptal olan seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 - Bursa(Mydanya) - İstanbul(Büyükçekmece)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 - İstanbul(Büyükçekmece) - Bursa(Mudanya)

11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'da iptal olan seferler şöyle:

07.00 - Yenikapı-Bandırma

07.01 - Yenikapı-Bandırma

07.30 - Bursa-Yenikapı

07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy - BURSA

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