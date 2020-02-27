BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şu şekilde:
BUDO07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO07: 30 - Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 40 - Bostancı-Beşiktaş07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı08: 10 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Kaynak: DHA