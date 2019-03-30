Budo ve İdo'dan Sefer İptalleri
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
30.03.2019
08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü,Sirkeci)
10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
18: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
İDO
10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
09: 50 Kadıköy/ 10: 05 Yenikapı-Bursa
09: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08: 30 Bursa/ 09: 05 Armutlu/ 09: 20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
07: 50 Kadıköy/ 08: 05 Yenikapı-Bursa
- Bursa