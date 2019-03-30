Budo ve İdo'dan Sefer İptalleri

Budo ve İdo'dan Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Budo ve İdo'dan Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:  

BUDO 

30.03.2019

08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü,Sirkeci)

10: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

18: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

20: 30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

İDO

10: 30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

09: 50 Kadıköy/ 10: 05 Yenikapı-Bursa 

09: 30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

08: 30 Bursa/ 09: 05 Armutlu/ 09: 20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

07: 50 Kadıköy/ 08: 05 Yenikapı-Bursa 

- Bursa

Kaynak: DHA
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