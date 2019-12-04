BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
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BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

04.12.2019 06:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 06:23
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri (BUDO) ve (İDO), 'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal olan seferler şöyle:

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

İDO07: 45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa08: 30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Haber: BURSA,

 


Kaynak: DHA
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