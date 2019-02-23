Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)Ü

İDO:

07: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09: 30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11: 50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12: 30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18: 45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma - Bursa

Kaynak: DHA
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