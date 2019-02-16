Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) birçok seferi iptal edildi.

Budo ve İdo'da Sefer İptalleri

MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) birçok seferi iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

09.30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı - Bursa

Kaynak: DHA
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