Budo ve İdo'da Sefer İptalleri
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) birçok seferi iptal edildi.
MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) birçok seferi iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO
07.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
09.30 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı - Bursa
Kaynak: DHA