Budo ve İdo'da Sefer İptalleri
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO:
07: 30 Yenikapı-Bursa
07: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa - Bursa
Kaynak: DHA