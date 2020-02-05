BUDO ve İDO'da iptal seferler
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:BUDO07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDOBostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30Bostancı-Beşiktaş 07: 40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30