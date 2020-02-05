BUDO ve İDO'da iptal seferler
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BUDO ve İDO'da iptal seferler

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

05.02.2020 07:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 07:28
BUDO ve İDO'da iptal seferler

Deniz Otobüsleri (BUDO) ve 'nin (İDO) bazı seferleri 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)13: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)14: 25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDOBostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07: 30Bostancı-Beşiktaş 07: 40  Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08: 10Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08: 30Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09: 50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10: 30


Kaynak: DHA
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