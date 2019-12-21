BUDO seferleri yarın da iptal edildi

21.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:43

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarınki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.Feribot seferleri, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bugün de iptal edilmişti.

Kaynak: DHA