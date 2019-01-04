Budo Seferleri İptal

BURSA- İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan BUDO Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etti.

BUDO'nun Internet sitesinde yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) - Bursa

Kaynak: DHA