BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi

05.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:10

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA