BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
05.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:10
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA