BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
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BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

05.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:10
BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi

Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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