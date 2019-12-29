BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi
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BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

29.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:50
BUDO'nun yarınki tüm seferleri iptal edildi

Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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