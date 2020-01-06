BUDO'nun yarınki tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
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BUDO'nun yarınki tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

06.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:08
BUDO'nun yarınki tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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