BUDO'nun yarınki tüm seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
06.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:08
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), yarınki tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA