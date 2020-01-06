BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi
Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşuları sebebiyle iptal edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşuları sebebiyle iptal edildi.
BUDO'nun sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, 7 Ocak Salı günü 07.00, 09.30, 14.00, 18.00 Mudanya-Eminönü ve 10.00, 13.00, 16.30, 20.30 Eminönü-Mudanya seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
(İHA)