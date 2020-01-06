BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi
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BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşuları sebebiyle iptal edildi.

06.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:50
BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi

'nın ilçesi ile arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşuları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, 7 Ocak Salı günü 07.00, 09.30, 14.00, 18.00 Mudanya-Eminönü ve 10.00, 13.00, 16.30, 20.30 Eminönü-Mudanya seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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