BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi

05.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:14

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA