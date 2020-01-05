BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi
Haberler » Güncel » BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi - Haber

BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

05.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:14
BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi

Deniz Otobüslerinin (BUDO) bu akşam yapılması planlanan İstanbul-Bursa seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler