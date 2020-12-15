BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

15.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:34
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa ile İstanbul arasında 07.00-15.30 saatlerindeki 9 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök

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