BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
18.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 18.11.2020 22:48
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ile 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz