BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

05.11.2020 08:39 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:42
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 9.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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