BUDO'dan yeni sefer iptalleri
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BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

08.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:30
BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa () ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 07.00-14.25 aralığındaki 9 seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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