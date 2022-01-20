BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri yapılmayacak.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamamıştı.