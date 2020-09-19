BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: DHA