BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
19.09.2020 08:18 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:22
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;
08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
16: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: DHA