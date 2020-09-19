BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
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BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
19.09.2020 08:18 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:22

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle;

08: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 15: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

16: 55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 


Kaynak: DHA

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