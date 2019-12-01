BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.00 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 08.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de programdan kaldırılmıştı.