BUDO'dan sefer iptalleri
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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

01.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:34
BUDO'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.00 ve 18.00'deki Bursa ()-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.


Aynı gerekçeyle 08.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de programdan kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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