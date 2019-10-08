BUDO'dan sefer iptalleri

08.10.2019 15:36

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Daha önce, aynı gerekçeyle 13.00-18.00 saatlerindeki 6 seferin iptal edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA