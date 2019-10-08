BUDO'dan sefer iptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Daha önce, aynı gerekçeyle 13.00-18.00 saatlerindeki 6 seferin iptal edildiği duyurulmuştu.