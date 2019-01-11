Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 13.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve saat 14.30'daki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 12.55'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA