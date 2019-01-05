Budo'dan Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.
Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
Kaynak: AA