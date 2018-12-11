Budo'dan Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 11.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'nun saat 09.30'a kadar olan seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.