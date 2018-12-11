Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 11.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 09.30'a kadar olan seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et