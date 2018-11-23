Budo'dan Sefer İptalleri
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 08.30 Mudanya-Büyükçekmece, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 09.30 Mudanya-Armutlu, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 10.30 Büyükçekmece-Mudanya ve 11.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri yapılamayacak.
Ayrıca yine BUDO'nun saat 07.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi gerçekleştirilemedi.