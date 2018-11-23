Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 08.30 Mudanya-Büyükçekmece, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 09.30 Mudanya-Armutlu, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 10.30 Büyükçekmece-Mudanya ve 11.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri yapılamayacak.

Ayrıca yine BUDO'nun saat 07.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi gerçekleştirilemedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et