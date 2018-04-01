Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.30, Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 15.55 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

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