Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Budo'dan Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 07.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de yapılamadı.

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