BUDO'da sefer iptalleri
17.03.2021 07:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 07:11
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şunlar:07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
Haber: BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı