BUDO'da sefer iptalleri
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin gün içerisinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.
BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin gün içerisinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM