BUDO'da sefer iptalleri
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BUDO'da sefer iptalleri

16.02.2021 09:52 | Son Güncelleme: 16.02.2021 09:56
BUDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin gün içerisinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin gün içerisinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 16.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 17.45'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.


BUDO'da sefer iptalleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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