BUDO'da sefer iptalleri
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BUDO'da sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

21.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:02
BUDO'da sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 13.00 ve 16.00 saatlerindeki Bursa ()-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 15.30 ve 18.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) feribot seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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