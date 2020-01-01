BUDO'da bazı seferler iptal edildi
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BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın sabah yapılması planlanan 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

01.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:07
BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarın yapılması planlanan 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'daki Bursa ()-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.


Kaynak: DHA
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