Budget'tan "WhatsApp Dijital Asistan" ile online rezervasyon imkanı
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Budget'tan "WhatsApp Dijital Asistan" ile online rezervasyon imkanı

Araç kiralama markası Budget, müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetini üst düzeye taşıma hedefiyle,"WhatsApp Dijital Asistan" ile rezervasyon hizmetini başlattı.

Budget'tan
25.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:25

Araç kiralama markası Budget, müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetini üst düzeye taşıma hedefiyle,"WhatsApp Dijital Asistan" ile rezervasyon hizmetini başlattı.

Budget açıklamasına göre, şirket, 444 4 722 numaralı hat ile hizmet sunan ve "araç kiralamada bir ilk" olarak duyurulan "WhatsApp Dijital Asistan" üzerinden anlık görüşme yoluyla müşterilerine hızlı ve kolay şekilde araç kiralama imkanı sağlıyor.

Bugüne kadar bu hat üzerinden soru, öneri, rezervasyon talebi iletilebiliyordu. Budget müşterileri, yapay zeka destekli bot sayesinde artık birkaç adımlık yazışma ile rezervasyon numarası da alarak rezervasyonlarını hızlı yoldan tek seferde tamamlayabiliyor.

Açıklamaya göre, odağına teknoloji ve inovasyonu alarak, müşteri memnuniyetinde en üst seviyeyi hedefleyen Otokoç Otomotiv bünyesinde hizmet veren Budget, WhatsApp üzerinden online rezervasyon işlemine imkan sunarak müşterilerine yeni nesil araç kiralama deneyimini yaşatıyor.

Kaynak: AA

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