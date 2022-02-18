Budget'tan araç kiralamada kolaylık ve avantaj

Budget, her kanaldan erişilebilen yenilikçi hizmet ve uygulamaları ile kolaylık ve avantajlı fiyatları bir arada sunuyor.

Budget açıklamasına göre, şirket, müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetini en üst düzeye taşıma hedefiyle, Türkiye genelinde 62 ofisi, web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden kesintisiz hizmet veriyor.

Avantajlı fiyatlarla sorunsuz bir araç kiralama deneyimi yaşamak isteyen müşteriler Budget'ın sunduğu Bireysel Kiralama, 1-11 ay arasında yapılabilen Kısa Dönem Kurumsal Araç Kiralama ve Budget İstediğin Yerde hizmetinin yanı sıra Şoförlü Araç Kiralama ve Transfer gibi öne çıkan hizmetlere ofislerden ve çağrı merkezinden hızlıca ulaşılabiliyor.

Kullanıcı dostu dijital kanalları ile de müşterilerine hayatı kolaylaştıran çözümler sağlıyor.

Budget'ın müşteri deneyimi odaklı yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üye olan müşteriler daha özel ve kişiselleştirilmiş kullanım kolaylıklarından yararlanma imkanı buluyor. Web sitesi veya mobil uygulama üzerinden üye olan Budget müşterileri hızlı rezervasyon, özel kampanyalar ve kişiselleştirilmiş araç listeleri gibi çok sayıda özelliğe ve güncel bilgilere de hızla ulaşabiliyor.

Üye olduklarında kendilerine alışkanlık ve profilleriyle uyumlu araç seçenekleri önerilen müşteriler, KKB sorgusunu da temel alarak yapılan araç kiralama değerlendirme analizi sonucunda rezervasyonlarını kendilerine özel listelenen araçlar arasından kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kısa dönem araç kiralamada online ödemelerde %30 indirim avantajı sağlanıyor.

Müşteri deneyimi ve memnuniyetini en üst düzeye taşıma hedefiyle hareket eden Budget, bulunduğu noktada bir kiralama ofisi bulunmayan veya zamanı az olan müşterilerinin hayatını "Budget İstediğin Yerde" hizmeti ile kolaylaştırıyor. Bu hizmet kapsamında Budget müşterileri İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Bodrum ve Konya'da kiraladıkları araçları istedikleri yerden teslim alıp istedikleri yerde teslim edebiliyor.